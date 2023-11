Dieb entwendet Mobiltelefon aus Auto

Nach dem Einkaufen fehlt einer jungen Frau aus Bamberg das Mobiltelefon. Es lag in ihrem Auto.

Unschöne Erinnerungen an einen Besuch im Augsburger Land wird eine junge Frau aus Bamberg behalten. Sie erstattete am Freitag, 17. November, bei der Polizei in Zusmarshausen Anzeige wegen des Diebstahls eines Mobiltelefons. Die Frau hatte am selben Tag ihren Wagen, einen VW Golf, in der Zeit von 10 bis 10.40 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Altenmünster abgestellt und nach eigenen Angaben versperrt.

Nach dem Einkauf fuhr die Frau weiter, um ihr Fahrzeug zu betanken. Dabei stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon im Wert von etwa 330 Euro nnicht mehr im Fahrzeug war. Aufbruchspuren konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Zeugen können der Polizei Zusmarshausen Hinweise auf den Vorfall geben unter 08291/1890-0. (jah)

