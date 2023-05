Altenmünster-Violau

vor 33 Min.

Jubiläumswallfahrt: Etliche Trachtler pilgern nach Violau

Plus Im Mai finden besonders viele Wallfahrten in Violau statt. Eine der größten ist die der Trachtenvereine. Die fand nun schon zum 70. Mal statt.

Von Helene Weinold

Lange hatten die Organisatoren vom Wallfahrtskomitee der Trachtenvereine aus Burgau und Gundelfingen angesichts des Dauerregens gebangt, ob die 70. Trachtenwallfahrt nach Violau wie geplant würde stattfinden können. Umso größer waren Erleichterung und Freude, als sich der Sonntagmorgen zumindest trocken präsentierte und gegen Mittag sogar die Sonne herauskam.

15 Trachtenvereine pilgern von Altenmünster nach Violau

Ein gutes Dutzend an Wallfahrten finden jedes Jahr in Violau statt - die meisten davon im Mai. So setzten sich am Sonntag rund 150 Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus 15 Vereinen des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbandes mit ihren Fahnen und Standarten vom Bräustüble in Altenmünster aus zu Fuß in Richtung Violau in Bewegung. Angeführt wurde der Zug der Männer, Frauen und Kinder in prachtvollen Trachten mit Blumenschmuck an Mieder und Hut von der Blaskapelle des Musikvereins Violau unter der Leitung von Marieluise Wetzstein. Unterwegs beteten die Gläubigen den Rosenkranz und hielten an den Feldkreuzen entlang der Straße zu einer kurzen Andacht und einem Marienlied inne.

