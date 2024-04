Wallfahrt des Soldatenbundes Violau für Ukraine

Der Soldaten Wallfahrtsbund feiert sein 111-Jähriges Bestehen. Im Mai veranstaltet er eine Wallfahrt mit anschließendem Festgottesdienst.

Es ist die älteste Wallfahrt dieser Art in Bayern. Seit 1913 führt der Krieger- und Veteranen Wallfahrtsbund seine Wallfahrten durch. Unterbrochen wurde sie nur wegen der Corona Pandemie. Dieses Jahr steht die 109. Fahrt an. Statt einer Danksagung an die Friedenszeit, soll sie dieses Mal eine Bitte für Frieden sein. "Grund dafür ist der schreckliche Krieg in der Ukraine der unsägliches Leid über die Bevölkerung gebracht hat", teilen die Veranstalter mit. Sie findet am 5. Mai um 9.30 Uhr statt.

Zu Beginn stellen sich die Vereine auf, danach gibt es einen feierlichen Einzug und einen Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Michael, mit Begleitung der Blaskapelle Violau. Die Predigt hält der Dekan und Wallfahrts-Pfarrer Thomas Pfefferer. Ein Gedenken am Ehrenmal schließt die Veranstaltung ab. Für Verpflegung sorgen die Mitglieder des SSV Neumünster-Unterschöneberg bereits ab 7.30 Uhr. Anmelden kann man sich bei Josef Bayer, Vorsitzender des Vereins, unter der 08295/724. (AZ)