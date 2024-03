Radfahrer fährt in Anhausen in parkendes Auto

Ein Fahrradfahrer fährt in Anhausen in ein parkendes Auto. Dabei verletzt er sich leicht.

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntagnachmittag in Anhausen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige auf der Gessertshausener Straße unterwegs. Dabei übersah er einen Wagen der Marke Suzuki, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt worden war. Der Fahrradfahrer fuhr in das Heck des Wagens und verletzte sich leicht. Das Fahrrad und die Heckstoßstange des Autos wurden leicht beschädigt, außerdem ging die Heckscheibe des Wagens zu Bruch. Der Schaden wird auf 1100 Euro geschätzt. (jlü)