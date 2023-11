Dieb schlägt Autoscheibe ein und klaut Geldbeutel

Ein Unbekannter schlägt eine Scheibe eines Autos in Bonstetten ein und klaut einen Einkaufskorb samt Geldbeutel. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Scheibe eines in Aystetten geparkten Autos eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall im Bereich des Wannenbergs an der Frühlingstraße. Nachdem der Unbekannte die linke hintere Scheibe des Autos eingeschlagen hatte, entnahm er aus dem Innenraum einen Einkaufskorb. In diesem befand sich auch der Geldbeutel der Halterin des Fahrzeugs. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro, den Sachschaden auf rund 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)