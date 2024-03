Aystetten

"Kinder stehen schon in der Grundschule unter großem Druck"

Plus In Aystetten kommt zweimal in der Woche eine Sozialpädagogin an die Grundschule. Sie weiß, welche Probleme Schulkinder schon im jüngsten Alter belasten.

Von Jonathan Lübbers

Bereits seit 2010 arbeitet Sabine Meir-Brenner als Jugendarbeiterin an der Grundschule Aystetten, zehn Stunden ist sie jede Woche dort. Sie führt Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrkräften; knapp die Hälfte aller Kinder nimmt ihr Angebot in Anspruch. Dabei offenbaren sich viele unterschiedliche Probleme. Im Aystetter Gemeinderat stellt sie ihre Arbeit vor.

Prävention steht im Vordergrund

"Schule hat heutzutage einen enormen Einfluss auf das Leben der Kinder", sagt Sabine Meir-Brenner. Für einige könne die Schule zwar auch ein Ort der Sicherheit sein, für andere allerdings nicht. Daher betreibe die Jugendarbeiterin eine "intensive Form der Zusammenarbeit" mit den Schülerinnen und Schülern. Im Fokus steht dabei primär die Prävention. So sollen kleinere Angelegenheiten schnell angesprochen werden, bevor daraus größere Probleme werden können.

