Unbekannte Einbrecher stehlen in Aystetten Bargeld und Schmuck

Über die Winterferien wurde in ein Wohnhaus in Aystetten eingebrochen. Die Polizei ermittelt nach den Tätern.

In der Zeit vom 29. Dezember bis 7. Januar verschafften sich vermutlich mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Aystetten. Die Täter ließen dort Bargeld und Schmuck mitgehen. Der genaue Beuteschaden wird laut Polizei derzeit abgeklärt. Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, denen im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (AZ)