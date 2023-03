Kangaroos dürfen weiter von den Playoffs träumen

Auch gegen den Tabellenvierten wird der Zweitbundesligist BG Leitershofen/Stadtbergen von seinen Fans im Endspurt zum Sieg getragen.

Eine Katze - so sagt man - hat sieben Leben. Wieviel Leben ein Kangaroo hat, ist bisher nicht genau definiert. Die Kangaroos genannten Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen sind im Duell mit Tabellenvierten BBC Coburg einige Male wieder aufgestanden. Nach hochspannenden und dramatischen 40 Minuten stand am Ende ein 92:88-Sieg auf der Anzeigetafel. Damit darf die Truppe von Trainer Emanuel Richter, der einen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat, weiter von den Playoffs träumen.

Knapp vier Minuten vor Schluss schienen diese Träume noch Schäume, denn die abgezockten Gäste, die auch im ersten Viertel das spiel bestimmten (22:28), führten mit 80:75. Was dann kam, riss die zahlreichen Zuschauer endgültig von den Sitzen. Lucas Mayer stellte mit fünf Punkten in Folge auf 80:80. Wie eine brausende Gewitterwand baute sich anschließend die Unterstützung durch das Publikum hinter den Kangaroos auf, die sich selbst von einem nochmaligen 82:83-Rückstand nicht mehr aus der Bahn bringen ließen. Stjepan Topalovic, der sein bisher bestes Spiel im Trikot der BG Leitershofen/Stadtbergen ablieferte, Teathloach Pal mit spektakulären Blocks und einem Dunk zum 86:83, sowie Lucas Mayer und Jannik Westermeir lösten am Ende wahre Jubelstürme aus.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Marco Hack Vazquez, Mario Hack Vazquez (5). Pal (15), Topalovic (24), Mayer (26), Limmer, Londene (9), Westermeir (9), Martin (4), Tomic.