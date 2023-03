Kangaroos mit dem längeren Atem

Ende gut, alles gut. Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnen gegen Speyer im Schlussspurt das zweite Spiel in Folge.

Erst einmal in dieser Saison haben die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga Pro B bisher zwei Spiele in Folge gewonnen. Nun ist das Kunststück erneut geglückt. Dem Last-Minute-Erfolg in Karlsruhe ließen die Kangaroos gegen den Tabellenvierten Ahorn Camp BIS Baskets einen 98:88-Sieg folgen. Damit bleiben sie weiter in der Verlosung um die Playoff-Plätze.

Wie auch in Karlsruhe drehten die Schützlinge von Trainer Emanuel Richter im letzten Viertel so richtig auf. Nachdem man fast über die gesamte Spieldauer gegen die abgezockte Gäste im Rückstand gelegen hatte, bewiesen die Kangaroos im Schlussspurt den längeren Atem. Während bei Speyer das Wurfglück nachließ und drei Akteure mit fünf Fouls belastet ausscheiden mussten, behielten die BG-Cracks die Nerven. So konnten die Kangaroos nach spannenden 40 Minuten mit ihren Fans feiern, die sie wieder einmal grandios unterstützt hatten. Bester Werfer war diesmal Kapitän Lewis Londene (22 Punkte), der auch kämpferisch voran ging..