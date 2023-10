1000 Liter Diesel aus Maschine bei Biberbach gestohlen

Diesel im Wert von rund 1800 Euro ist aus einer landwirtschaftlichen Maschine bei Biberbach gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Dieseldiebstahl in Biberbach. Demnach sind aus einem sogenannten Kartoffelroder rund 1000 Liter Diesel abgelassen worden. Die landwirtschaftliche Maschine stand am Freitag gegen 23 Uhr an einem Feld in der Verlängerung der Dorfstraße im Biberbacher Ortsteil Feigenhofen. Die Tat wurde bemerkt, als der 28-jährige Landwirt am Samstag mit dem Fahrzeug losfahren wollte, die Fahrzeugsensoren jedoch den offenstehenden Tank meldeten und der Tank nahezu geleert war.

Der versperrte Tankdeckel war aufgebrochen worden. Es entstand ein Diebstahlsschaden von etwa 1800 Euro sowie ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)