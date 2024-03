Autofahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet

Beim Abbiegen missachtet ein 84-Jähriger in Biberbach die Vorfahrt und löst so einen Unfall aus. Anschließend flüchtet er.

Einen Unfall ausgelöst und anschließend Fahrerflucht begangen hat ein Mann am Sonntagnachmittag in Biberbach. Laut Polizeibericht bog der 84-Jährige von der Kreisstraße A12 nach links in die Staatsstraße 2033 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Autofahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 33-Jährige stark ab. Das bemerkte ein 58-jähriger Autofahrer, der dahinter fuhr, zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Dadurch erlitten der 33-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen am Nacken. Der 84-jährige Unfallverursacher entfernte sich währenddessen vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1000 Euro. (jlü)