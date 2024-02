Tiere und Unwetter halten die Feuerwehr Biberbach auf Trab

Plus Bei der Jahresversammlung der Biberbacher Feuerwehr wird Bilanz gezogen: 27 mal rückte die Mannschaft im vergangenen Jahr aus.

Auf ein aktives Jahr konnte Kommandant Rainer Würz bei der Jahreshauptversammlung der Biberbacher Feuerwehr zurückblicken. Bei insgesamt 27 Einsätzen war die Wehr im vergangenen Jahr gefordert, der Schwerpunkt lag mit 16 Einsätzen auf der technischen Hilfeleistung. So mussten einige Verkehrsunfälle auf den Staats- und Kreisstraßen abgearbeitet werden. Auch tierisch ging es zu: Ein Pfau hatte sich auf einen Baum verirrt und konnte sicher zu Boden gebracht werden. Zwei Rinder mussten zwischen Biberbach und der Zollsiedlung lokalisiert und mit Hilfe des Besitzers eingefangen werden.

Ein Schwerpunkt waren unwetterbedingte Einsätze. Nach einem Gewitter im Juli waren diverse Bäume auf den Straßen zu entfernen. Ähnliche Probleme brachte der starke Schneefall Anfang Dezember mit sich. Zusätzlich stellten sich zwei Gruppen der Leistungsprüfung der technischen Hilfeleistung und absolvierten diese mit Bravour.