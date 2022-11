Bonstetten

12:00 Uhr

Bonstetten gehört jetzt zur Pfarreiengemeinschaft Welden

In der Kirche St. Stephan in Bonstetten ändert sich einiges.

Von Katja Röderer

Gerade erst haben die katholischen Gläubigen in Bonstetten ihren Pfarrer Professor Manfred Lochbrunner verabschiedet. Es ist zugleich ein Abschied von einer eigenständigen Pfarrei im Ort. Die Gemeinde von St. Stephan gehört von nun an zur Pfarreiengemeinschaft Welden. Pfarrer Thomas Payappan wird am Sonntag ins Amt eingeführt.. Das Pfarrbüro vor Ort wird geschlossen.

