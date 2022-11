Bonstetten hat einen neuen Pfarrer: Pater Thomas feiert die erste Messe

Pater Thomas Payappan feiert die erste heilige Messe in St. Stephan. Der neue Pfarrer hat nun deutlich mehr Gläubige in seiner Gemeinde, die zur Pfarreiengemeinschaft wird.

Nun ist es so weit: Pater Thomas Payappan wurde mit einem Festgottesdienst von seiner neuen Gemeinde St. Stephan in Bonstetten willkommen geheißen. Insgesamt werden es wohl 1000 Gläubige sein, die zur Pfarreiengemeinschaft Welden hinzukommen. Doch Pater Thomas, wie der neue Geistliche in Bonstetten genannt werden möchte, ist vor dieser Aufgabe nicht bange. Er gelobte vor der Gemeinde, dass er bereit sei, die neue Herausforderung anzunehmen.

Pfarreiengemeinschaft Welden sei eine Chance

Gemeinsam mit Dekan Thomas Pfefferer, der in der Wallfahrtskirche Viola als Pfarrer tätig ist, und Diakon Leonhard Bernhard aus Welden, feierte Pater Thomas Payappan die erste heilige Messe in St. Stephan. Während Pater Thomas in seiner Ansprache auf seinen Lebenslauf einging und sich so "seinen" Gläubigen erneut vorstellte, betonte Dekan Pfefferer die großen Chancen, die eine Pfarreien Gemeinschaft biete. Schließlich bliebe ja erst einmal vieles beim Alten: St. Stephan hat weiterhin eine Kirchenverwaltung, einen Pfarrgemeinderat und natürlich diese wunderschöne Kirche.

Der Gemeinschaft bietet sich nun unter anderem die Möglichkeit, aktiv im kirchlichen Gemeindeleben mitzuwirken. Schließlich soll einer von vier Pfarrgottesdiensten als Wortgottesdienst von Laien, also den Pfarreimitgliedern, gestaltet werden. Hier kann Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Weber gleich einhaken: Es haben sich etliche Gläubige bereit erklärt mitzuarbeiten, mitzugestalten. Und so denkt Weber, dass dieser Aufbruch gelingen kann. Bürgermeister Anton Gleich hieß den neuen Pfarrer im Namen der politischen Gemeinde willkommen und freute sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit, vor allem bei der Kita St. Stephan.

Bonstetter lernen ihren neuen Pfarrer kennen

Im Anschluss an diesen feierlichen Festgottesdienst lud der Pfarrgemeinderat alle in das Pfarrheim ein, um Pater Thomas persönlich kennenzulernen. Hier zeigte sich der neue Pfarrer aufgeschlossen und interessiert. Für viele Bonstetter war dies aber gar nicht das erste Zusammentreffen mit Pater Thomas: Bereits am Freitagabend war er zum Bonstetter Weihnachtsmarkt gekommen, hatte alle begrüßt und sich vorgestellt und mit seinen neuen "Schäflein" einen Kaffee getrunken.

Lesen Sie dazu auch