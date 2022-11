Warum fahren so viele Lastwagen durch Bonstetten?

Eine kleine Gemeinde scheint ein großes Problem zu haben: der Verkehr durch den Ort. Bei der Bürgerversammlung geht es auch um einen fehlenden Radweg.

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Bürgerversammlung ins Bräustüble Bonstetten. Zu Beginn informierte Bürgermeister Anton Gleich umfassend über die Entwicklung der Gemeinde. Zentrales Thema dabei war wiederum die neue Ortsmitte, die in einem Bürgerentscheid mit Mehrheit abgelehnt worden war.

Jetzt soll laut Rathauschef das ganze Konzept neu geprüft werden. Er hofft, dass durch die neue Ortsmitte eine Zentralisierung entsteht. „Durch Corona und Krieg driftet die Gesellschaft auseinander“, sagte er. Neben Kanalsanierung gab er einen Überblick über Finanzen sowie durchgeführte Maßnahmen wie Erweiterung des Kindergartens, Schulhauserweiterung, neue Haltestellen AktiVVo sowie Tempo 30 in allen Seitenstraßen.

Zu viel Verkehr im Ort, das beschäftigte die Bonstetter auf ihrer Bürgerversammlung. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Als künftige Maßnahmen nannte er die Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr, die Sanierung des Rundwegs am Friedhof und den Breitbandausbau. Auch für die Spielplatzsanierung wird Geld ausgegeben. Ein Wasserverbund mit der Nachbargemeinde Adelsried könne zukünftig eine hohe Versorgungssicherheit gewährleisten. Dass der alte Brunnen wieder angeschlossen werde, da seien die Aussichten gleich Null, sagte Anton Gleich.

Gewichtsbeschränkung an der Laugna-Brücke?

In den Wortmeldungen treibt vor allem das Thema Verkehr die Bonstettener um. So sorgt sich ein Bürger, weil Lastwagenfahrer durch den Ort brettern. „Es ist doch unsere Straße“, argumentierte er und sorgte so für Gelächter. Die Gemeinde könne nicht verhindern, dass Lastwagen durch den Ort fahren, meinte Anton Gleich. „Eigentlich sollten sie die Umgehungsstraße nutzen, aber der kürzere Weg ist durch Bonstetten.“ Hierzu brachte ein Bürger einen Vorschlag ein. Er meinte, dass sich dieses Problem eventuell durch eine Gewichtsbeschränkung an der Laugna-Brücke in Kruichen lösen könne.

Großes Lob gab es für den neuen Radweg in Richtung Peterhof. Allerdings sorgte sich eine Anwohnerin, dass beim Wasserabfluss Kinder mit dem Fahrrad hinunter auf die Hauptstraße fahren würden. „Auf der Straße stehen Kinder mit ausgebreiteten Armen und halten für die Radler den Verkehr auf.“ Das belegte sie mit einem Bild auf der Handykamera. Bürgermeister Anton Gleich wird sich der Sache annehmen.

Gleich: Für den Radweg wäre Adelsried zuständig

Ein weiterer Zuhörer beklagte sich, dass es keinen Fahrradweg nach Adelsried gebe. Er müsse mit seinen Kindern, wenn er in die Nachbargemeinde fahren will, die Straße nutzen. „Viel zu gefährlich, wenn Autofahrer mit einhundert Sachen unterwegs sind“, sagte er. Das von ihm geforderte Teilstück betreffe allerdings die Gemeinde Adelsried, erklärte der Bürgermeister. Er sei nicht bereit, hierfür die Kosten zu übernehmen. Auch für die Schotterung am Hasenberg sieht sich Anton Gleich nicht in der Verantwortung. „Das gehört auch zur Gemeinde Adelsried.“

Dass der alte Brunnen nicht mehr genutzt werden dürfe, beschäftigt einen Bonstetter. Die Wasserqualität sei immer hervorragend gewesen. Jetzt sollen höhere Summen dafür ausgegeben werden. Wenn es die Brauerei im Ort noch geben würde, würde sie mit dem Wasser aus dem alten Brunnen noch immer das Bier produzieren, argumentierte er. „Egal ob es ein Notbrunnen oder ein regulärer Brunnen ist, es sind die gleichen Vorgaben einzuhalten“, erklärte der Bürgermeister. „Der Brunnen wurde stillgelegt, weil wir nicht das entsprechende Wasserschutzgebiet haben. Und es ist ein Unterschied, ob es sich um einen Privatbrunnen oder um einen Gemeindebrunnen handelt. Wir versorgen die Öffentlichkeit.“