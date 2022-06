Deubach

vor 17 Min.

Ein wichtiger Baustein ist für Gessertshausens Wasserversorgung gelegt

Plus Nach dem Bau des Hochbehälters in Margertshausen folgte nun der Spatenstich für einen weiteren Neubau. Warum das Projekt in Deubach wichtig ist.

Es ist ein Thema, das in Gessertshausen seit vielen Jahren im Fokus steht: Die Wasserversorgung im Hauptort und in den Ortsteilen. Nach dem Bau des neuen Hochbehälters in Margertshausen stand der nächste Schritt an. Mit der Errichtung einer neuen Wasseraufbereitungsanlage in Deubach steht dem kompletten Anschluss des Ortsteils an den zentralen Hochbehälter nichts mehr im Wege. Kosten: etwa zwei Millionen Euro.

