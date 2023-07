Der Drache ist los auf der Anhauser Waldbühne

Im Jahr 2013 begeisterte der Drache Barzun beim Open-Air-Stück "Das goldene Herz des Drachens" des Eukitea-Ensembles Hunderte Zuschauer. Nun ist er zurück.

Die Abenteuer eines skurrilen Fabeltiers: Im Jahr 2013 begeisterte der liebenswerte Drache Barzun beim Open-Air-Stück „Das goldene Herz des Drachens“ des Diedorfer Eukitea-Ensembles mit seiner skurril-tolpatschigen Art. In der aktuellen Theaterproduktion „Die goldene Brücke des Drachen“ ist er nun zurück auf der Waldbühne bei Anhausen. Für die Aufführung seines dritten Abenteuers am Freitag, 14. Juli, ab 21 Uhr verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Barzun aus dem Weidenland langweilt sich, denn weit und breit ist kein Abenteuer in Sicht. Auch seine eher schwerfälligen Versuche, Ballett zu tanzen, sind ihm bald zu fade. Doch dieser Zustand dauert nicht lang, denn aus einer magischen Tür taucht plötzlich ein schüchternes Erdmännchen auf. „Du musst mir helfen – die goldene Brücke ist in Gefahr!“ Eine dunkle Wand bedroht das Weidenland, und könnte alle in Verzweiflung stürzen. Barzun begibt sich auf eine Reise, auf welcher er Freunde finden muss, um seine Mission erfolgreich zu beenden und die dunklen Gestalten, die die goldene Brücke zerstören möchten, zu besiegen.

So können Sie Karten für das Eukitea auf der Waldbühne gewinnen.

Die Hauptrolle übernimmt wieder Giorgio Buraggi, die Musik stammt von Fred Brunner und Njamy Sitson. Idee und Regie stammen von Stephan Eckl. Nach der Vorstellung am Freitag findet am Samstag, 15. Juli, die letzte Vorstellung des diesjährigen Eukitea-Open-Airs statt.

Für die Aufführung von „Die goldene Brücke des Drachen“ am Freitag, 14. Juli, um 21 Uhr auf der Waldbühne bei Anhausen verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 13. Juli, um 15 Uhr eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und nennt uns das Jahr, in welchen der Drache Barzun sein erstes Abenteuer erlebte.

Karten für 19/17/10 Euro gibt’s unter E-Mail tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/96474396.