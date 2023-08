Diedorf/Dinkelscherben

vor 16 Min.

Kommen zwei Österreicher und ein US-Amerikaner zum "Schwätzbänkle"

Plus In Diedorf und Dinkelscherben kommen einige trotz Regen am "Schwätzbänkle" ins Plaudern - und erzählen, wie sie in der Region eine neue Heimat gefunden haben.

Als Karina Fröhne das erste Mal am "Schwätzbänkle" vorbeikommt, hat sie keine Zeit zum Reden: Sie muss erst eine Runde zum Hofladen in Anhausen wandern. Das dient auch dazu, um ihr Equipment auszuprobieren und zu trainieren, für die Sonderschullehrerin geht es nämlich auf große Reise: Sie wird drei Tage in Delhi verbringen und dann im Himalaya nahe Kaschmir eine zehntägige Trekking-Tour mit anderen machen. "Denn allein komme ich nicht mehr heim, ich habe keine Orientierung", erklärt die 53-Jährige und lacht.

Fröhne geht viel wandern, beispielsweise im Allgäu oder in Nepal, doch das mache die Reise nicht weniger aufregend. Nicht zuletzt bei den Impfungen habe es viel zu beachten gegeben, sagt sie. Auch die Flüge und das Essen stellen für sie Herausforderungen dar. In der Region ist die Wanderbegeisterte ebenfalls gerne unterwegs, insbesondere das Anhäuser Tal sei "ein Traum", wie die gebürtige Unterfränkin findet.

