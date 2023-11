Ein Abschied beim Herbstkonzert am Samstag

Der Musikverein Diedorf bietet eine bunte Mischung an Musik in der Schmuttertalhalle. Es wird das letzte Konzert des aktuellen Dirigenten Michael Werner sein.

Fragt man derzeit den Vorsitzenden des Musikvereins Diedorf, Thomas Wittling, was es dort so Neues gäbe, so verweist dieser in großer Vorfreude auf das am Samstag, 25. November, in der Schmuttertalhalle stattfindende Konzert. Doch auch von einigen Veränderungen, sowohl gute Neuigkeiten als auch traurige, aus dem vergangenen Vereinsjahr kann er berichten. Die größte Veränderung für das Blasorchester wird der Weggang des bisherigen Dirigenten Michael Werner sein. Dieser geht neue berufliche und familiäre Wege in Erkheim. „Für ihn ein guter neuer Weg, für den Verein ist es ein Verlust“, bedauert Wittling.

Der Musikverein befindet sich somit derzeit mitten in der Suche nach einem neuen Dirigenten, ein erstes Probedirigat steht unmittelbar bevor. Obwohl diese Suche derzeit nicht einfach ist – vor vier Jahren konnte der Musikverein Diedorf unter 15 Bewerbern wählen, diesmal haben sich vier gemeldet – zeigt sich der Vorsitzende optimistisch. „Es könnte sein, dass damit bereits der neue Dirigent gefunden ist“, erklärt er. Das Kennenlerngespräch ist für beide Seiten positiv verlaufen, mehr soll dazu aber bislang nicht gesagt werden.

Der Musikverein hat die Leistungsstufe eines Oberstufenorchesters

Die Bandbreite der Blaskapelle des Musikvereins Diedorf beinhaltet auf der Leistungsstufe eines Oberstufenorchesters, welches ihr Klasse und einen gewissen Anspruch attestiert, von böhmisch-mährischer Musik hin zu konzertant ein weites Feld. Dies sollte auch durch den neuen Dirigenten weiter gefördert werden. Auch die Jugendarbeit, die durch Corona, trotz vieler Ideen und Bemühungen, ins Hintertreffen geraten war, sollte dem neuen musikalischen Leiter am Herzen liegen, wünscht sich Wittling. Letztlich aber entscheidet nicht der Vorstand über den neuen Dirigenten, sondern die Kapelle, denn wichtig ist, dass es nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich zwischen beiden stimmt.

Traditionell tritt der Musikverein Diedorf zweimal im Jahr in der Schmuttertalhalle auf. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Zunächst gilt es aber sich mit dem Herbstkonzert vom bisherigen Dirigenten zu verabschieden. Verabschieden müssen sich die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Diedorf auch von zwei außerordentlichen Mitgliedern. Kürzlich verstorben ist Wolfgang Bauernfeind, der hauptsächlich den Besucherinnen und Besuchern der Marktfeste in Diedorf ein alter Bekannter war. Hatte er doch stets vor dem Rathaus morgens zum „Jazz-Café“ sowie am Nachmittag zur „Tanzlmusi“ eingeladen, wo er mit großer Freude zum Akkordeon griff. Er wird beim Herbstkonzert mit einem Jazzstück geehrt. In memoriam Peter Heubeck spielt die Blaskapelle den Marsch „Unser Diedorf“, den dieser für die Marktgemeinde Diedorf komponiert hatte. „Fast ein Abschiedsabend, der sicher emotional wird“, resümiert Wittling.

Am Schluss des Konzerts wird es symphonisch

Dennoch, so verspricht er, wird es ein mitreißendes Konzert mit vielen musikalischen Höhepunkten werden. Geboten wird ein musikalisches Potpourri, genauso bunt wie der Herbst bisher war. Somit dürfen sich die Konzertbesucherinnen und -besucher auf gern gehörte Stücke, bekannte Melodien, teils mit aktuellem Hintergrund, freuen. Ein besonderer Leckerbissen dürfte dabei das experimentelle Werk für Symphonisches Blasorchester „Godzilla eats Las Vegas“ sein, bei dem den Zuhörerinnen und Zuhörer das Stück zusätzlich plastisch durch die Spielerinnen und Spieler dargeboten wird. „Es ist ein sehr anspruchsvolles Höchststufenstück“, macht Wittling neugierig.

Das Konzert am Samstag, 25. November, beginnt um 19.30 Uhr in der Schmuttertalhalle, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.