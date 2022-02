Diedorf

06:24 Uhr

Ein Jäger aus Diedorf rettet mit seiner Drohne Rehkitze vor dem Tod

Plus In den Morgenstunden verirren sich manchmal Rehe in den Feldern und geraten in einen Mähdrescher. Ein Jäger aus Diedorf will möglichst viele davor bewahren.

Von Bianca Dimarsico

Wenn er zur Rehkitzrettung ausrückt, steht Felix Kuwert bereits um 4 Uhr morgens auf. Er will möglichst viele Felder nach Tieren absuchen, bevor die Landwirte mit den Mäharbeiten beginnen. Im vergangenen Jahr nahm sich der 32-Jährige für sein Vorhaben extra zwei Wochen Urlaub. Wieso der Diedorfer das macht und wie genau die Rettungsaktionen ablaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen