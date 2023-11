Ein Weihnachtsbaum schenkt alten Menschen Zeit und Zuwendung

Im Pflegeheim Haus Vinzenz haben Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wünsche in rote Christbaumkugeln verpackt. Es geht um Zeit, nicht um Geld.

Advent und Weihnachten ist die Zeit der Geschenke – doch die müssen nicht immer materieller Natur sein. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr deshalb in Diedorf einen Weihnachtswünschebaum geben, an den Bewohnerinnen und Bewohner des Kursana-Pflegeheims Haus Vinzenz in der Marktgemeinde ihre Wünsche in Form von roten Christkaumkugeln hängen können. Und da geht es vor allem um eines: Gemeinsam Zeit verbringen und den alten Menschen Erlebnisse ermöglichen, die sie ansonsten nicht mehr verwirklichen könnten.

Die Idee zu diesem besonderen Wunschbaum sei im vergangenen Jahr von einer Bürgerin gekommen, berichtet Martina Bühler, die im Rathaus unter anderem für Aktionen und Veranstaltungen zuständig ist. Und so wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Leitung des Seniorenheims ein Konzept erarbeitet, die Marktgemeinde hat rote Christbaumkugeln angeschafft und ein passender Baum im Hof des Kursana Haus Vinzenz aufgestellt.

Ab 1. Dezember können die Wünsche am Pflegeheim in Diedorf „gepflückt“ werden

So soll der Weihnachtswünschebaum funktionieren: Im Schaukasten des Pflegeheims hängt eine Liste mit einer Kurzbeschreibung der Wünsche. Das kann eine gemeinsame Runde „Mensch-ärgere-dich-nicht“, ein Winterspaziergang oder ein Besuch des Diedorfer Weihnachtsmarkts. „Ich habe auch schon den Wunsch nach einem Gansessen mit Rotkraut und Knödeln im Wirtshaus gesehen“, berichtet Martina Bühler. Insgesamt seien schon mehr als 50 Wünsche zusammengekommen. Ab 1. Dezember können die Wünsche ausgesucht werden.

Ist der Wunsch vom Erfüllenden ausgesucht, holt er sich die richtig nummerierte Kugel vom Christbaum und bekommt beim Personal den ausführlichen Wunschzettel und die Kontaktmöglichkeit zum jeweiligen Bewohner oder der Bewohnerin. Übrigens hat das Personal den alten Menschen auch geholfen, einen passenden und auch erfüllbaren Wunsch zu formulieren. Für Martina Bühler passt dieser Weihnachtswünschebaum genau in die Zeit. „Es gibt im Moment so viele schlechte und auch schreckliche Nachrichten. Da ist ein bisschen Mit-Menschlichkeit ein gutes Zeichen.“

