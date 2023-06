Eukitea lässt den Drachen Barzun Abenteuer auf der Waldbühne erleben

Der Drache ist los – in diesem Jahr auf der Waldbühne in Anhausen bereitet das Diedorfer Theaterensemble Eukitea ein Wiedersehen mit dem skurrilen Barzun vor.

Derzeit wird auf der Freilichtbühne am Waldrand über dem Anhauser Tal eifrig geprobt. Auch bei Temperaturen um die 30 Grad stülpt sich Eukitea-Schauspieler Giorgio Buraggi sein dick gepolstertes und warmes Drachenkostüm über. Bereits zum dritten Mal spielt er in einer Open-Air-Produktion des Diedorfer Theaterensembles den skurrilen, aber liebenswerten Drachen Barzun. Denn nach "Der Alchimist" im Sommer 2022 geht es ab Freitag, 30. Juni, um "Die goldene Brücke des Drachen".

Wie die großen und kleinen Zuschauer hat auch Buraggi seine Hauptfigur liebgewonnen, seit sie im Jahr 2021 in der Produktion "Das goldene Herz des Drachen" das Licht der Welt erblickt hat. 2018 folgte dann als Fortsetzung "Der goldene Spiegel des Drachen". Mit großer Spielfreude bildet er das Zentrum eines Familienabenteuers. "Als ich gefragt wurde, ob ich zum dritten Mal Barzun sein möchte, habe ich mich sehr gefreut, denn ich spiele ihn sehr gerne", sagt der Schauspieler.

Drache tanzt auf der Waldbühne Anhausen

Barzun aus dem Weidenland langweilt sich, denn weit und breit ist kein Abenteuer in Sicht. Auch seine eher schwerfälligen Versuche, Ballett zu tanzen, sind ihm bald zu fade. Doch dieser Zustand dauert nicht lang, denn aus einer magischen Tür taucht plötzlich ein schüchternes Erdmännchen auf. "Du musst mir helfen – die goldene Brücke ist in Gefahr!" Eine dunkle Wand bedroht das Weidenland, und könnte alle in Verzweiflung stürzen. Barzun begibt sich auf eine Reise, auf welcher er Freunde finden muss, um seine Mission erfolgreich zu beenden und die dunklen Gestalten, die die goldene Brücke zerstören möchten, zu besiegen. So stößt er unter anderem auf eine Fee (Josephine Volk) und diverse andere Figuren, verkörpert von Simeon Hofmann und Claudio Raimondo.

So sieht es aus, wenn das Eukitea seinen Drachen (Giorgio Buraggi) auf der Waldbühne Anhausen tanzen lässt. Foto: Marcus Merk

Regisseur Stephan Eckl, der auch die Idee zu dem Stück hatte, meint zu den Proben: "Nicht nur Barzun macht sich auf den Weg, auch für die Schauspieler sind diese Stücke Entwicklungswege, bei denen sie neue Facetten, Emotionen und Ausdrucksmöglichkeiten bei sich entdecken." Wieder spielen auch fantasievolle Puppen, wie das Erdmännchen, eine wesentliche Rolle. Diese wurden von Michael Gleich und Daniel Ruf geschaffen und von Marina Igelspacher geführt. Schon bei den Proben erklingt die Musik, die Njamy Sitson und Fred Brunner gemeinsam entwickeln und live aufführen und damit die Wirkung der Spielszenen unterstreichen.

Bei schlechtem Wetter geht's ins Diedorfer Eukitea-Theaterhaus

Neben der Schauspielerei steht auch der Bühnenbau noch im Mittelpunkt, denn bis in einer Woche muss das Bühnenbild (Stephan Eckl, Michael Gleich) mit seinen beiden Bäumen, die gleichzeitig Türen zu magischen Begegnungen sind, stehen.

Lesen Sie dazu auch

Premiere für "Die goldene Brücke des Drachen", ein Stück für Theater- und Naturbegeisterte ab fünf Jahren, ist am Freitag, 30. Juni, um 21 Uhr auf der Waldbühne bei Anhausen. Weitere Aufführungen folgen Freitag, 7./14. Juli, sowie Samstag, 8./15. Juli, ebenfalls ab 21 Uhr. Jeweils ab 19 Uhr sind die Theaterkasse und das Waldcafé neben der Bühne geöffnet. Bei schlechtem Wetter wird in das Diedorfer Eukitea-Theaterhaus in der Lindenstraße ausgewichen. Wenn dies passiert, wird es am frühen Nachmittag auf der Eukitea-Website bekannt gegeben.

Karten für 19, ermäßigt 17 und Kinder zehn Euro gibt's unter Telefonnummer 08238/96474396 oder tickets@eukitea.de.