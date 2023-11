Kinder werfen an Halloween Eier gegen Hauswand in Diedorf

Besonders lustig ist dieser Scherz nicht: An Halloween bewerfen mehrere Kinder in Diedorf eine Hauswand mit Eiern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein harmloser Scherz war das nicht: An Halloween warfen mehrere Kinder Eier gegen eine Hauswand in Diedorf. Laut Polizei waren es etwa fünf bis sechs Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Sie beschädigten dadurch die Fassade eines Hauses in der Hauptstraße 49b, heißt es im Bericht der Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Nachdem die Kinder die Eier geworfen hatten, sollen sie sich auf einem angrenzten Spielplatz versteckt haben.

Nun sucht die Zusmarshauser Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (kinp)