Mit einem Turmfalken digital durchs Umweltzentrum

In seinem freiwilligen ökologischen Jahr packt Michael Drews im Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf mit an. Dazu gehört auch eine neue App.

Direkt im Anschluss an sein Abitur hat sich Michael Drews für ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) entschieden. „Mir war zwar klar, dass ich etwas in die Umweltrichtung studieren wollte, etwa Biodiversität oder Ökologie“, erklärt der 18-Jährige. Wohin genau die Reise gehen sollte, wusste er nicht. Zuerst wollte er etwas Praktisches machen und sich engagieren. So entschloss er sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Als Stadtberger entschloss er sich für das Umweltzentrum Schmuttertal.

Seit dem vergangenen September arbeitet er dort und schätzt die vielfältigen Aufgaben. So wird er auch im Wertstoffhof, auf dem Häckselplatz und im Bauhof Diedorf eingesetzt. Besonders liegen ihm die Bibertouren. Dabei werden Gewässer abgefahren, Biberdämme begutachtet und geprüft. Bei hohen Dämmen muss teils eingegriffen werden, um eine Überschwemmung landwirtschaftlicher Flächen zu verhindern.

Alle Stationen des Umweltzentrums Schmuttertal entdecken

In den Ferien unterstützt der 18-Jährige nun auch Cornelia Stiefel bei Kinderprogramm und Workshops. Gerade an diesem ersten Ferientag hat er anlässlich des bevorstehenden Osterfests mit einer Gruppe von Kindern aus Weidenzweigen Osternester gebastelt. Das Highlight seines Freiwilligen Ökologischen Jahres allerdings sieht Michael Drews in der Möglichkeit, selbst ein Projekt zu entwickeln.

Mit der bereits bestehenden App Actionbound erstellte er eine digitale und interaktive Schnitzeljagd für alle interessierten Besucherinnen und Besucher des Umweltzentrums. In einer digitalen Tour erwartet die Interessierten in einem sogenannten Bound eine spannende Schnitzeljagd inklusive abwechslungsreicher Aufgaben, Fragen und Rätseln. „Es ist eine Mischung aus Geländeführung und Schnitzeljagd“, sagt Drews. Die Gäste können so in einer profunden Führung all die Stationen am Umweltzentrum Schmuttertal in dem jeweils gewünschten Tempo entdecken. Das Ziel: zurück zur Natur- und das gemeinsam mit dem Turmfalken Flatti, dem Maskottchen des Umweltzentrums.

So funktioniert die digitale Schnitzeljagd durch das Umweltzentrum Schmuttertal

Wichtig ist dem FöJ'ler möglichst viele Informationen zu vermitteln. „Und so geht's“, erklärt Drews die Schritte: 1. Internetzugang aktivieren (kostenloses Wlan vor dem Haupteingang), 2. App Actionbound herunterladen (iOS und Android), 3. Den Bound über QR-Code aufrufen und dann Spaß haben beim Entdecken und Spielen. Letztlich sollte nicht vergessen werden, auf der Rückseite des Flyers ein Feedback abzugeben. „Da der Bound sich noch in der Testphase befindet, ist das ganz wichtig, um ihn weiterzuentwickeln und zu ergänzen“, hofft der Entwickler des digitalen und interaktiven Rundgangs auf zahlreiche Rückmeldungen.

Gestartet ist die digitale Geländeführung Mitte März bei der Pflanzen- und Saatgutbörse und erhielt schon positive Resonanz. „Auch wenn man ein Handy für den Rundgang braucht, ist er doch eine gute Gelegenheit auch einmal hochzuschauen und offen Natur, Tiere und Pflanzen zu genießen“, betont Drews.