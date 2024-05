Mithilfe für Kulturwerktstatt in Diedorf gesucht

Die Kunstschule im Verein KKE in Diedorf plant eine neue Kunst- und Kulturwerkstatt. Sie bittet um eine Zeitspende ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen.

Die Mitglieder des Vereins Kunst+Kultur+Engagement (KKE) erarbeiten in ihrem neuen Kultur-Werkstatthaus in der Schmutterstraße 2 in Diedorf neue Kunstschulräume und Kulturwerkstätten für Kinder. Grund ist, dass ihre ehemaligen Unterkünfte, das "Bunte Haus" an der B300 sowie die ehemaligen Container der Mittagsbetreuung in Anhausen nicht mehr zur Nutzung bereitstehen. Die Revitalisierungsarbeiten und Renovierung der neuen Räume für die Bedarfe des KKE sind in vollem Gange, sodass der Einzug im Mai erfolgen kann. „Dabei sind das „Einpacken“ und das wieder sinnvolle „Auspacken“ einer in 25 Jahren gewachsenen Kunstschule eine Herausforderung, für die jede helfende Hand gut gebraucht werden kann“, so die Vorsitzenden Dominique Seemiller, Florian Schmid, Max Hohmann und Maria-Theresia Kugelmann-Schmid.

Daher bitten sie um zahlreiche, freiwillige Unterstützer und Unterstützerinnen für die Arbeitssamstage zum Umbau und Umzug. Der erste Arbeitstag ist Samstag, 13. April, von 9 bis 14 Uhr. Die Woche darauf, am 20. April, ebenfalls von 9 bis 14 Uhr, soll das Dach innen isoliert werden. Die Woche vom 6. Mai bis zum 11. Mai wird eine konzentrierte Umzugswoche aus dem Bunten Haus an der B300 in das Haus in der Schmutterstraße 2 sein. Am Samstag, 11. Mai, steht dafür ein Lastwagen zum Bepacken bereit. Die Samstage, 8. Juni und 22. Juni, sind wieder gemeinsame Arbeitssamstage von 9 bis 14 Uhr. Am letzten Samstag, 6. Juli, veranstaltet der KKE ein Helfer-Sommerfest, welches um 13 Uhr beginnt. Um 15 Uhr soll es einen kleinen Festakt zur Einweihung der Räumlichkeiten geben. Eine Anmeldung ist telefonisch bei Dominique Seemiller möglich unter 0176-20804569 möglich. (jkw)