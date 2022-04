Polizei ermittel wegen Graffitis an der Fußgängerunterführung in Diedorf

Sprüher verschandeln erneut die Fußgängerunterführung zum Gymnasium in Diedorf. Die Polizei schaltet jetzt Spezialisten der "AG Graffiti" ein.

Graffiti in Diedorfer Unterführung: Polizei ermittelt

Der aktuelle Fall kann offenbar unter anderem mit einem Graffiti an einem Wartehäuschen in der Anhauser Straße in Zusammenhang gebracht werden. Zudem liegen der Polizei weitere Hinweise auf Zusammenhänge mit weiteren Taten in Augsburg vor. Im aktuellen Fall ermittelt deswegen auch die "AG Graffiti" der Polizeiinspektion Augsburg-Pfersee. (thia)