Polizei hat Vermutung zur Brandursache beim Jugendzentrum

Das Jugendzentrum in Diedorf ist nach dem Feuer teilweise einsturzgefährdet. Außerdem wurden bei den Löscharbeiten zwei Feuerwehrleute verletzt.

Am Sonntagabend hatte in Diedorf das Jugendzentrum am Bahnhof gebrannt, der gesamte Dachstuhl stand in Flammen. Wegen der Nähe zu den Gleisen musste der Zugverkehr zeitweise eingestellt und der Strom im umliegenden Viertel abgestellt werden. Nun hat die Polizei eine Vermutung zur Ursache des Brands. Es könnte sich um fahrlässige Brandstiftung halten.

Verändert hat sich inzwischen auch die Einschätzung zur Zahl der Verletzten, die der Brand gefordert hat. Zunächst hatte die Polizei von keinen verletzten Personen berichtet. Das ist jetzt anders: Zwei Feuerwehrleute sind durch die Löscharbeiten leicht verletzt worden. Auch der Schaden am Gebäude, das teilweise einsturzgefährdet ist, ist höher, als zunächst angenommen. Er soll sich im unteren sechsstelligen Bereich befinden. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass ein unsachgemäßer Umgang mit Zigaretten den Brand ausgelöst haben könnte. (jah)

