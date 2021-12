Schmierfinken verschandeln Spielplatz in Diedorf

Auf mehren Spielgeräten in der Pestalozzistraße werden am Wochenende Graffitis gesprüht. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Schmierfinken haben mehrere Geräte auf einem Kinderspielplatz in der Pestalozzistraße in Diedorf beschädigt. Laut Polizei entstand durch die Graffitis ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Sprüher haben im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18990-0 zu melden. (thia)