Schülerin wird das Tablet aus dem Rucksack gestohlen

Eine Schülerin stellt ihren Rucksack während der Mittagspause in der Aula des Diedorfer Schmuttertal-Gymnasiums ab. Später merkt sie, dass ihr Tablet fehlt.

Einer 16-jährigen Schülerin des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf ist am Montag das Tablet aus dem Rucksack gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Schülerin ihren Rucksack während der Mittagspause in der Aula abgestellt. Gegen 16.50 Uhr bemerkte sie, dass das Tablet fehlte. Nach Angaben der Polizei hat das Gerät einen Wert von rund 1100 Euro. (jly)

