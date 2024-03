Sportlerehrung in Diedorf für ganz junge Ringer und Tänzerinnen

Der Markt Diedorf zeichnet 80 Sportlerinnen und Sportler für besonders herausragende Leistungen aus. Mit dabei auch ein Team aus Großvater und Enkelsohn.

Den Weltglückstag hatte der Markt Diedorf ausgewählt, um seine besten Sportlerinnen und Sportler für 2024 auszuzeichnen. Und so könnten sich die 80 Sportlerinnen und Sportler glücklich schätzen, gemeinsam mit ihren Eltern, Abteilungsleiterinnen und Trainern diese Auszeichnung in Empfang nehmen zu können, so Bürgermeister Peter Högg in seinen Worten zu Beginn der Veranstaltung. Ausgezeichnet wurde auch ein ungewöhnliches Team aus Großvater Johann Schwegler und Enkelsohn Patrick Schwegler.

Die erfolgreichen Juniors der Tanzabteilung des TSV Diedorf bei der Verleihung der Urkunden für die Sportlerehrung 2024 in Diedorf. Foto: Erika Kassnel-Henneberg

Jedes Jahr ist es dem Markt Diedorf ein Anliegen, einzelne Mitglieder oder Mannschaften der Vereine für besondere sportliche Leistungen auszeichnen. Eine Ehrung erfolgt bei einem Aufstieg in eine höhere Spielklasse, bei einem Sieg in einem überörtlichen Pokalwettbewerb, einem Platz bei Kreis- und Gaumeisterschaften, einem 1. bis 3. Platz bei allgemeinen Schwäbischen Meisterschaften und bei höheren Erfolgen. Voraussetzung für eine Ehrung ist, dass der Sportler oder die Sportlerin entweder die Erfolge in einem Verein des Marktes Diedorf errungen hat oder hier wohnhaft ist und in einem auswärtigen Verein erfolgreich war. Musikalisch wurde die Ehrungsstunde vom Klarinettentrio unter Leitung von Sonja Kugelmann umrahmt. Nach den Ehrungen blieb genügend Zeit, sich bei Häppchen und Getränk entspannt auszutauschen.

Ringen, Tanzen und Badminton sorgen für besonders viele Erfolge

Jugend Verschiedene Jugendmannschaften der Ringer-Abteilung des TSV Diedorf wurden für ihre Erfolge bei den Schwäbischen Meisterschaften geehrt, trainiert wurden sie von Thomas Wetzel, Andrè Weber und Uwe Kromat. Diese "einzigartige Nachwuchsarbeit", so Bürgermeister Högg, wurde dabei besonders hervorgehoben. Daneben wurden verschiedene Jugendmannschaften aus dem Bereich Tennis, Fußball und Tanzen des TSV Diedorf ausgezeichnet sowie Diedorfer Leichtathleten, die bei der SpVgg Auerbach/Streitheim aktiv sind.

Das gibt es nicht oft: Für den SSV Anhausen in der Abteilung Boccia treten Patrick Schwegler und sein Großvater Johann Schwegler an und erhielten nun beide eine Auszeichnung bei der Sportlerehrung ihrer Heimatgemeinde Diedorf. Foto: Erika Kassnel-Henneberg

Erwachsene Zehn Tänzerinnen des Competition Team der Tanzabteilung des TSV Diedorf erreichte mit der Performance "Confident" in der Klasse Erwachsene den zweiten Platz beim Regionalwettbewerb zum Deutschen Ballettwettkampf. Auch die Seniorengruppe "Seniors" unter den Trainerinnen Stefanie Mögele und Teresa Kaufer waren äußert erfolgreich und erreichten sogar einen Spitzenplatz bei der Weltmeisterschaft in Kroatien. Weiterhin wurden auch die erwachsenen Ringer des TSV Diedorf ausgezeichnet, die Boccia-Abteilung des SSV Anhausen, Leichtathleten und Leichtathletinnen, die bei der SpVgg Auerbach/Streitheim aktiv sind, sowie elf Sportlerinnen und Sportler der Badminton-Abteilung des TSV Diedorf unter Trainer Martin Aust. (AZ)