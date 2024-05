Theater Eukitea begrüßt den Frühling auf der Waldbühne bei Anhausen

Zum Vater- und Muttertag zieht es die Akteure des Diedorfer Theaterhauses Eukitea auf die Anhauser Waldbühne. Geboten wird eine „Maienwonne“ für die ganze Familie.

Das Diedorfer Ensemble Eukitea gestaltet am Donnerstag, 9. Mai, sowie am Sonntag, 12. Mai, jeweils ab 14 Uhr ein Frühlingsfest für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie, mitten in der blühenden Natur. Abgerundet wird dies mit dem Open-Air-Theater „Viola und das magische Friedensalphabet“, einem Erlebnispfad sowie einem Waldcafe. Dazu gibt es allerlei Köstlichkeiten im Open-Air-Café „Waldesduft“.

Ab 14 Uhr sind Wald-Erlebnispfad und Theatercafé geöffnet, um 16 Uhr beginnt die Theatervorstellung „Viola und das magische Friedensalphabet“. Auch wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, brauchen Groß und Klein nicht auf die Maienwonne verzichten, denn bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Theaterhaus statt.

Diedorfer Ensemble befasst sich mit Baum der Weisheit

Das Mädchen Viola würde am liebsten ihren Kopf ganz, ganz tief unter einem großen Berg von Kissen vergraben. Was war das bloß für ein Tag? Nur Streit, Gereiztheit und Konflikte! Doch – was zum Kuckuck – kann sie schon dagegen tun? Im Traum trifft sie auf Govinda, den weisen Elefanten, der sie einlädt, ihn auf eine geheimnisvolle Reise zu begleiten. Prachtvolle Farben, wilde Düfte und exotische Klänge umfangen das Mädchen. Und dann begegnen Viola und Govinda dem uralten Baum der Weisheit, in dessen Früchten sich das wunderbare Friedensalphabet verbirgt. Was es damit wohl auf sich haben mag?

Auf dem Erlebnispfad „Wiesenwunder“ und am Café „Waldesduft“ vor der idyllisch gelegenen Eukitea-Waldbühne erwarten die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher vergnügliche Aktivitäten, wie Samenbomben „batzeln“, geheimnisvolle Ast-Wurzel-Skulpturen erschaffen oder Waldiges erfühlen. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten 15 Minuten Gehzeit für den Weg vom Parkplatz bis zur Waldbühne einplanen. Es spielen Josephine Volk, Giorgio Buraggi und Michael Gleich nach Idee und regie von Stephan Eckl. Den Erlebnispfad gestalten Heidrun Eckl und das Maienwonne-Team.

Die Karten kosten regulär 17 Euro, ermäßigt 15 Euro sowie für Kinder acht Euro.