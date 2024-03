Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Diedorf ein geparktes Auto an. Anschließend flüchtet er.

Ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht hat sich am Dienstagnachmittag in Diedorf ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen in der Hauptstraße geparkten Seat an. Danach flüchtete er. Der geparkte Wagen wurde an der Heckstoßstange beschädigt, der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. (jlü)