Unbekannter fährt Roller in Diedorf an

Der Roller eines 16-Jährigen ist vermutlich angefahren worden, berichtet die Polizei.

Die Polizei berichtet von einer mutmaßlichen Unfallflucht in Diedorf. Demnach soll bereits am Freitag ein Roller eines 16-Jährigen angefahren worden sein. Der Roller stand auf dem Parkplatz des Altenpflegezentrums in der Lindenstraße. Als der junge Mann am Freitag gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war es umgestürzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)