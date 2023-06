Unfallflucht auf dem Rewe-Supermarktparkplatz in Diedorf

Ein roter VW-Caddy wird auf dem Rewe-Parkplatz in Diedorf an der Heckklappe beschädigt. Möglicherweise hat der Verursacher den Rempler gar nicht bemerkt.

Einen Parkplatzrempler hat es am Donnerstag auf dem Rewe-Parkplatz in der Gewerbestraße in Diedorf gegeben. Dabei wurde ein roter VW-Caddy irgendwann im Zeitraum zwischen 10.05 und 10.20 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug an der Heckklappe angefahren.

Nach Spurenlage dürfte laut Polizei die Anhängerkupplung des Unfallverursachers die Schäden verursacht haben. Der Fahrer entfernte sich allerdings, ohne auf den Geschädigten zu warten. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. (thia)