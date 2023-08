Diedorf

Was die Tanzabteilung in Diedorf so erfolgreich macht

Tanzabteilung Diedorf Die Tanzabteilung des TSV Diedorf unter Leitung von Stefanie Mögele durfte sich schon über zahlreiche „ertanzte“ Pokale und Ehrungen freuen. Ihr Können zeigten sie mit einer Tanz-Gala kurz vor den Ferien vor zahlreichen interessierten Besucherinnen und Besuchern. Foto: Jutta Kaiser-wiatrek