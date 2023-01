Zwölftägige Störung bei Vodafone-Anschlüssen in Diedorf

Plus Etwa 26 Haushalte im Raum Diedorf kämpften mehrere Tage mit einer Störung beim Fernsehen und Internet. Woran das Problem gelegen hat.

Klaus Brock aus Anhausen ist erleichtert: Der Fernseher funktoniert wieder. Vorausgegangen seien allerdings zwölf Tage mit einer Störung des TV-Empfangs und mit mehreren Anrufen bei der Hotline. Die Störung wird von der Firma Vodafone bestätigt. Inzwischen sei der Schaden behoben.