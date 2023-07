4 Tage, 3 Bühnen, 40 Bands: Das ist neu beim Dinkel-Festival

Der Rathausgarten in Dinkelscherben verwandelt sich wieder in ein Festival-Gelände. Bis zum Sonntag wird bei freiem Eintritt gefeiert. Welche Neuheiten diesmal zu erwarten sind.

Die Bühnen sind aufgebaut, die Bands stehen in den Startlöchern – in den kommenden Tagen wird in Dinkelscherben wieder gefeiert. An vier Tagen treten 40 Bands und Künstler auf. Die Veranstalter für das zehnte Dinkel-Festival haben ein Programm auf die Beine gestellt, das einige Neuheiten bietet. Eine davon: Die Künstlerinnen und Künstler treten diesmal wieder auf drei Bühnen gleichzeitig auf.

Dinkel-Festival 2023: Die Höhepunkte am Donnerstag

Möglich machen das die vielen Helferinnen und Helfer vom Juze-Team und der Fußballjugend in Dinkelscherben. "Die bringen neuen Drive mit rein", freut sich Michael Kalb, einer der Organisatoren. Neben verschiedenen Bands und DJs gibt es bei der dritten Bühne beim Vikari-Hof eine neue „Chillout Area“ mit Shisha und Bar. Am Donnerstag ist ein "Singer-Songwriter-, RnB-, Hip-Hop-Abend" unter anderem mit „Swamphead“ geplant. Auf der Magic Stage tritt als größter Act am Donnerstag die Band "TäTäRä" auf. Dahinter verbirgt sich ein Trio, das nach eigenen Angaben auf jede Bühne, jedes Wohnzimmer und jede Karnevalssitzung passt. Zu hören sind dann Partysongs aus den 80ern ebenso wie Faschingshits. Deutlich rockiger wird die Musik – wie der Name schon verspricht – auf der "Rock Stage". Dort spielt am Donnerstag ab 22 Uhr die Band "The Kickstartets", welche die Rockmusik der 1950er Jahre auf die Bühne bringen will.

Die Highlights auf dem Dinkel-Festival am Freitagabend

Bestes Festival-Wetter ist aktuell für den Freitag angesagt. Wenn das auch so bleibt, dürfte ein Höhepunkt der Auftritt der Mundart-Band "Zweckinger" um 21 Uhr werden. Sie mixen Rock ’n’ Roll mit entspanntem Folk. Verschiedene Musikrichtungen will auch "The Big Band Theory" am Freitagabend um 19 Uhr auf die Bühne bringen. Sie spielen eine Mischung aus Funk, Soul und harmonischem Rock. Die Band gilt als eine der bekanntesten auf dem diesjährigen Dinkel-Festival. Seit zehn Jahren touren sie schon durch Deutschland. Wer auf etwas härtere Rockmusik steht, kann sich danach "Label Z" auf der "Rock Stage" ansehen.

Das Line-Up auf dem Dinkel-Festival am Freitag

Einer der Höhepunkte am Samstag dürfte das Konzert der Old-School-Rocker "Crossfire" werden. Auf der Bühne steht dann nämlich auch Dinkelscherbens Rathauschef Edgar Kalb. Die Band verspricht treibenden Bass, knallharten Gitarrensound und fetzige Drums. Das jüngere Publikum dürfte sich schon auf den Auftritt eines anderen Dinkelscherbers freuen. Um 22 Uhr steht am Samstagabend nämlich "DJ Assaggio" auf der Bühne des Juze-Teams. Zur gleichen Zeit ist auch die Van-Halen-Tribute Band "San Dalen" aus Nürnberg zu sehen und hören. Am letzten Tag des zehnten Dinkel-Festivals stehen unter anderem die Jugendkapelle und die Musikkapelle aus Dinkelscherben auf der Bühne, welche den musikalischen Abschluss machen wird. Ganz zu Ende ist das Festival dann aber noch nicht. Zum Jubiläum soll es am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr noch ein Feuerwerk geben. Neben dem musikalischen Programm ist auch ein breites Angebot für Kinder geplant; mit Bogenschießen, Kinderschminken oder Basteln. Wenn die Kleinen beschäftigt sind, können sich die Eltern auf dem Kunsthandwerkermarkt im Rathausgarten umsehen.

34 Bilder Das Dinkel-Festival 2022 in Bildern Foto: Marcus Merk, Michael Kalb, Lisa-Maria Kraus, Moritz Maier

Kulturbegleiter – ein neues Angebot auf dem Dinkel-Festival 2023

Viele Vereine aus dem Gemeindegebiet Dinkelscherben bringen sich auf unterschiedlichste Weise ein und tragen zum Gelingen des Festivals bei. Der „Lebenskreis Dinkelscherben“ hat sich ein neues Angebot ausgedacht. Zum einen wären da die Kulturbegleiter, die einen „Kultursommer für alle“ ermöglichen sollen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Ehrenamtsbörse unterstützen Senioren oder Menschen mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen beim Besuch der Kulturveranstaltungen. Das Angebot richtet sich an diejenigen, denen der Weg zu beschwerlich oder mit unüberwindbaren Hindernissen (zum Beispiel mit Rollstuhl) versehen ist. Angesprochen sind auch Menschen, die sich auf dem Programm ängstlich, unsicher oder alleine fühlen.

Info Wer Hilfe oder Begleitung auf dem Weg oder während einer Veranstaltung braucht, kann sich unter lebenskreis.dinkelscherben@gmail.com oder unter Tel.: 0179/4050687 (AB) melden.

Das Line-up beim Dinkel-Festival 2023 im Überblick

Donnerstag, 27. Juli:

Bühne im Rathausgarten

18.30–19.15 Uhr: Raffi Platz

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von Kunbaja 19.45–20.30 Uhr: Attics

21.00–22.30 Uhr: TäTäRä

Bühne im Raiffeisenhof

19.30–20.15 Uhr: Elusive Silence

20.45–21.30 Uhr: Panic Patronum

22.00–23.30 Uhr: The Kickstarters

Bühne im Vikari-Hof

19.00–19.45 Uhr: Junit

20.00–20.45 Uhr: Anna

21.00–21.45 Uhr: Boost

22.00–23.45 Uhr: Swamphead

Freitag, 28. Juli:

Bühne im Rathausgarten

18.30–19.15 Uhr: Da Kopper

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von Kunbaja 19.45–20.30 Uhr: Blamasch

21.00–22.30 Uhr: Zweckinger

Bühne im Raiffeisenhof

19.30–20.15 Uhr: Zaphod

20.45–21.30 Uhr: eRsn‘t fuNk

22.00–23.30 Uhr: Label Z

Bühne im Vikari-Hof

19.00–20:45 Uhr: The Big Band Theorie

21.15–23:00 Uhr: Loamsiada

Samstag, 29. Juli:

Bühne im Rathausgarten

18.30–19.15 Uhr: Heiko Barth

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von Kunbaja 19.45–20.30 Uhr: Mayu/Fluss

21.00–22.30 Uhr: Crossfire

Bühne im Raiffeisenhof

18.15–19.00 Uhr: Dartturnier

19.30–20.15 Uhr: Xylospongium

20.45–21.30 Uhr: Hörstreich

22.00–23.30 Uhr: San Dalen

Bühne im Vikari-Hof

18.00–19.00 Uhr: MAFFYN

19.00–20.00 Uhr: PAZIM

20.00–22.00 Uhr: Dreckiger Dan

22.00–00.00 Uhr: Assaggi

Sonntag, 30. Juli:

Bühne im Rathausgarten

11.00–14.00 Uhr: Kaiserberg Musikanten

Musikanten 14.30–15.15 Uhr: Quinta-Feira Üerigosa

15.45–16.45 Uhr: Monela

17.15–18.00 Uhr: Kasitakanto

18.30–19.30 Uhr: Phil Igran

20.00–21.30 Uhr: Next Friday

21.45–22.15 Uhr: Nakoda

Bühne im Raiffeisenhof