Dinkelscherben sucht dringend nach neuem Kiosk-Pächter im Freibad

Plus Keine Pommes mehr im Dinkelscherber Freibad. Die bisherige Pächterin des Kiosks hat den Betrieb eingestellt. Die Gemeinde zeigt sich überrascht und enttäuscht.

Im Dinkelscherber Freibad gibt es aktuell leider keine Pommes oder Eis aus dem Kiosk zu kaufen. Denn der bleibt vorerst geschlossen. Die bisherige Pächterin teilte der Gemeinde mit, dass sie den Betrieb einstellen möchte. Für die Gemeinde kommt das offenbar sehr überraschend.