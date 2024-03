Durch nasse Fahrbahn: Auffahrunfall in Dinkelscherben

Bei regennasser Fahrbahn bremst eine Autofahrerin in Dinkelscherben zu spät ab. Dadurch kommt es zu einem Unfall.

Der Regen hat in Dinkelscherben am Dienstagabend zu einem Unfall geführt. Laut Polizeibericht fuhr ein Mann mit seinem Nissan auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Zusmarshausen. An der Einmündung in Richtung Fleinhausen bremste er ab, um nach links abzubiegen. Dies bemerkte eine Opel-Fahrerin, die hinter dem Mann fuhr, zu spät. Die Frau bremste ab, geriet durch die regennasse Fahrbahn aber ins Rutschen und prallte leicht in das Heck des Nissan. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. (jlü)