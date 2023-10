Hundeangriff in Dinkelscherben: Halter lässt Frau verletzt zurück

Eine 44-Jährige wird am Mittwochabend in Dinkelscherben von mehreren Hunden angegriffen. Der Halter der Tiere lässt die verletzte Frau zurück, berichtet die Polizei.

Eine 44-Jährige ist am Mittwochabend von mehreren Hunden angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die Frau gegen 19 Uhr von einem der frei laufenden Hunde in der Kohlstattstraße gebissen. Laut dem Bericht der Beamten, wurde die 44-Jährige dadurch am linken Bein verletzt. Erst nach dem Angriff tauchte der Halter der Hunde auf. Er soll seine Tiere eingefangen und anschließend davongefahren sein. Um die verletzte Frau kümmerte er sich laut der Polizei nicht.

Aufgrund des Kennzeichens konnte der Hundehalter allerdings ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. Bereits in der Vergangenheit fielen die Hunde des Halters durch verschiedene Vorfälle auf, heißt es im Bericht der Polizei. Entsprechende Maßnahmen werden jetzt hierzu über die Marktgemeinde Dinkelscherben eingeleitet. (kinp)