In Dinkelscherben sind Graffitisprayer unterwegs

Zwei Graffitisprayer werden am Sonntagabend in Dinkelscherben beobachtet. Nachdem sie erwischt werden, flüchten die beiden jungen Männer.

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 21.30 Uhr zwei Graffitisprayer in Dinkelscherben. Das berichtet die Polizei. Demnach waren die beiden dabei, die Recyclingcontainer an der Ustersbacher Straße mit schwarzer Farbe zu besprühen. Nachdem sie den Zeugen bemerkt hatten, versteckten sich die beiden zunächst im Gebüsch, berichtet die Polizei. Anschließend sollen sie in Richtung des Edeka Supermarkts gerannt sein. Bei den beiden Unbekannten handelt es sich der Beschreibung des Zeugen nach um zwei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Einer der beiden trug eine dunkle Kapuzenjacke und war mit dem Fahrrad unterwegs. Der Zweite trug ebenfalls eine dunkle Jacke, allerdings ohne Kapuze. Er hatte kein Fahrrad bei sich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)