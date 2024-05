Dinkelscherben

In Dinkelscherben war die Tanzordnung besonders kurios

Plus Pfingsten feiert Dinkelscherben das Bezirksmusikfest. In unserer kleinen Serie widmen wir uns vorab den Musikgeschichten aus dem Augsburger Land. Ludwig Wenisch hat sie mit Bezirksheimatpfleger Christoph Lang zusammengetragen.

Von Ludwig Wenisch

Wenn sich im Mai Musikkapellen beim Bezirksmusikfest in Dinkelscherben treffen, wird damit die musikalische Geschichte der Region fortgeschrieben. Eine Geschichte, die Aufschluss über das Leben früherer Generationen gibt und durchaus eine regionale Besonderheit darstellt. Bis heute gibt es nirgendwo in Bayern ein dichteres Netz an Musikvereinen als in Schwaben: Allein im „Bezirk 15 Augsburg“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gibt es 54 Kapellen - im deutschsprachigen Raum wird das nur von Südtirol übertroffen.

In Tanzhäusern wird schon früh Musik gemacht

Vor dem sechzehnten Jahrhundert habe man eine eher dünne Quellenlage zur Musik auf dem Land, erklärt Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Für das Mittelalter sei das Musizieren zunächst vor allem in Städten, Klöstern und bei Adeligen nachzuweisen. In größeren Dörfern sind zu dieser Zeit bereits Tanzhäuser nachweisbar, in denen auch musiziert worden sein muss.

