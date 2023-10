Ladendiebstahl bei Edeka in Dinkelscherben

Waren im Wert von 23 Euro hat eine Frau im Dinkelscherber Edeka gestohlen, berichtet die Polizei.

Die Polizei berichtet von einem Ladendiebstahl in Dinkelscherben. Demnach hat eine 47-Jährige am Freitag gegen 13 Uhr Waren im Wert von 23 Euro gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Dinkelscherber Edeka. Die Frau bezahlte an der Kasse des Supermarkts lediglich für eine Packung Brot im Wert von etwa einem Euro, erwähnte die anderweitigen Lebensmittel aber nicht.

Bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen wurde festgestellt gestellt, dass die Frau bei der Tat alkoholisiert war, der Grad der Alkoholisierung aber keine Auswirkung auf eine Unzurechnungsfähigkeit der Frau hatte. Nach Überprüfung der Personalien der Frau durch die Polizei wurde diese wieder entlassen, berichtet die Polizei.