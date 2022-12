Lkw-Fahrer beschädigt Tor zur Hospitalstiftung in Dinkelscherben

Ein Lkw-Fahrer will auf dem Gelände der Hospitalstiftung in Dinkelscherben Waren anliefern. Dabei schätzt er offenbar die Abmessungen seines Lastwagens falsch ein.

Das Einfahrtstor des historischen Gemäuers auf dem Gelände der Hospitalstiftung in Dinkelscherben hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag beschädigt. Der Fahrer wollte dort gegen 9.50 Uhr Waren anliefern.

Dabei schätzte er laut Polizei vermutlich die Abmessungen seines Fahrzeuges falsch ein und streifte die Säule am Tor. Diese brach dadurch in der Mitte durch. Vermutlich waren in den Plänen der Gründer der Stiftung um 1605 noch keine Lastwagen im heutigen Format vorgesehen, teilt die Polizei mit. (thia)