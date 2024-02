Mann baut Pflastersteine von Parkplatz in Dinkelscherben aus

Ein 68-Jähriger wird dabei beobachtet, wie er Pflastersteine vom Parkplatz eines Supermarkts in Dinkelscherben abbaut. Die Steine wollte er offenbar in seinem Garten verlegen.

Die Pflastersteine auf dem Parkplatz des Netto-Supermarkts in Dinkelscherben gefielen einem 68-Jährigen offenbar besonders gut. So gut, dass er sie kurzerhand abbaute, um sie in seinem Garten zu verlegen. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr dabei beobachtet, wie er die Pflastersteine und ein Brecheiesen in den Kofferraum seines Mercedes lud. Die Firma Netto meldete den Fall der Polizei.

Kurioser Vorfall auf Parkplatz in Dinkelscherben

Da das Kennzeichen des Mannes bekannt war, besuchten die Polizisten den 68-Jährigen zu Hause. Dort stellte sich heraus, dass der Mann bereits in der vergangenen Woche mehrere Pflastersteine von dem Parkplatz entfernt hatte, um sie in seinem Garten zu verlegen. Einen konkreten Beweggrund für die Tat konnte der 68-Jährige nicht angeben, zumal er nach eigenen Angaben finanziell sorgenfrei sei, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Pflastersteine wurden, wie auch das Brecheisen, sichergestellt und die Steine an der Firma Netto zurückgegeben. Die Pflastersteine hatten einen Gesamtwert von rund 25 Euro, der entstandene Schaden am Parkplatz wird mit 300 Euro angegeben. (kinp)