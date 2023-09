Mann vergisst Essen auf dem Herd und verursacht einen Küchenbrand

Ein Mann vergisst in Dinkelscherben sein Essen auf dem Herd. Ein Küchenschrank fängt Feuer, der Brand kann aber schnell gelöscht werden.

In Dinkelscherben hat es am Donnerstagabend in der Zusamstraße in einer Küche gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Bewohner auf dem eingeschalteten Herd das Essen vergessen. Der Küchenschrank über dem Herd fing gegen 17.10 Uhr Feuer. Die freiwillige Feuerwehr Dinkelscherben war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei rund 2000 Euro. Der Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Uniklinikum Augsburg. Andere Personen in der Wohnung wurden nicht verletzt. (jly)

