Dinkelscherben

18:05 Uhr

Maximilian Hornung bringt ein musikalisches Ostergeschenk nach Dinkelscherben

Der gebürtige Dinkelscherbener Maximilian Hornung, international gefragter Cellist, spielte am Ostermontag in der Reischenauhalle in Dinkelscherben.

Plus Der international gefragte Cellist war zu Gast in seiner alten Heimat Dinkelscherben. Hornungs Gastspiel wie auch das sinfonische Blasorchesterprogramm sorgte für eine ausverkaufte Halle.

Von Stephanie Knauer Artikel anhören Shape

Weltklasse zu Gast ist eine oft gebrauchte Ankündigung, in Dinkelscherben wurde sie übertroffen. Der gebürtige Dinkelscherbener Maximilian Hornung, international gefragter Cellist, spielte am Ostermontag in der Reischenauhalle beim traditionellen Frühlingskonzert der Jugend- und Musikkapelle der Musikvereinigung Dinkelscherben und ihrem Dirigenten Gerhard Kratzer. Das Konzert war ausverkauft und zog Besucher aus der ganzen Region an.

Maximilian Hornung in der musikalischen Rolle des Casanova

Die Dinkelscherbener Musiker hatten diesen Abend musikalisch, organisatorisch, einfach rundum hervorragend vorbereitet. Hornungs Gastspiel wie auch das sinfonische Blasorchesterprogramm im zweiten Teil wurden ein umjubelter Erfolg. Nach dem stürmisch-freudigen „Hounds of Spring“ des amerikanischen Komponisten Alfred Reed (1921 - 2005) als Ouvertüre begeisterte Maximilian Hornung in der musikalischen Rolle des Casanova: in Johan de Meijs (*1953) Tondichtung „Casanova“ übernimmt das Cello die Partie des schillernden Venezianers, der vor allem durch seine amourös durchtränkten Memoiren berühmt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen