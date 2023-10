Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Geldbeutels

Einen Moment nicht aufgepasst hatte eine Frau in Dinkelscherben – und schon war ihr Geldbeutel weg.

Den Diebstahl eines Geldbeutels in Dinkelscherben meldet die Polizei. Am Samstag, 30. September, wurde einer Frau gegen 15.20 Uhr der Geldbeutel entwendet. Sie hielt sich zu dieser Zeit im Netto-Supermarkt in Dinkelscherben im Bereich der Pfandautomaten auf, die Geldbörse lag dabei im Einkaufswagen. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)