Unbekannte beschädigen Christusfigur in Anried

Auf einen Heiligen am Wegesrand abgesehen hatten es unbekannte Täter im Dinkelscherber Ortsteil Anried. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sie stand am Feldkreuz zwischen Anried und Dinkelscherben. Offenbar war eine Christusfigur jemand ein Dorn im Auge. Denn sie wurde durch Unbekannte beschädigt.

Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, wurde in der Nacht vom Ostersonntag, 17. April, auf Ostermontag, 18. April, eine Heiligenfigur, welche am Wegesrand zwischen Anried und Dinkelscherben am dortigen Feldkreuz aufgestellt ist, durch eine oder mehrere unbekannte Personen beschädigt. Die rechte Hand der Statue wurde nach Angaben der Polizei mutwillig abgeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (lig)