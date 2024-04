Unbekannte klauen Werkzeug und Kupfer im Wert rund 50.000 Euro

Hoher Beuteschaden ist nach einem Diebstahl in Dinkelscherben zu verzeichnen. Laut Polizei verschwand hochwertiges Werkzeug und Kupfer.

Hochwertiges Spezialwerkzeug und Kupfer im Wert von rund 50.000 Euro sind laut Polizei in Dinkelscherben gestohlen worden. Demnach brach unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in eine Werkhalle einer Firma in der Siefenwanger Straße in Dinkelscherben ein. Die Täter entwendeten Spezialwerkzeuge und Kupfer in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (kinp)